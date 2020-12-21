На Урале вынесли приговор женщине, дочь которой погибла от удара током

Байкаловский районный суд вынес приговор женщине, 10-летняя дочь которой погибла, взявшись за оголенный провод. Девочка сворачивала по просьбе матери неисправный самодельный электроудлинитель.

Трагедия произошла 5 августа 2020 года. Женщина косила траву электрическим триммером, который подсоединила к удлинителю с незащищенной розеткой, из которой торчали оголенные провода. Закончив косить, женщина попросила свою 10-летнюю дочь собрать удлинитель, который не был предварительно обесточен. Девочка задела оголенные провода, и ее ударило током. Ей пытались оказать первую помощь, но безрезультатно. Как сообщили сегодня в СУ СК по Свердловской области, мать ребенка признали виновной по ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», ей дали 8 месяцев ограничения свободы.

Байкалово, Людмила Прокофьева

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