10-летняя девочка погибла от удара током из самодельной розетки. Ее мать пойдет под суд (ФОТО)

Байкаловский районный суд рассмотрит дело местной жительницы, которая обвиняется в гибели собственной дочери. 28-летнюю женщину будут судить по ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Трагедия произошла 5 августа этого года в небольшой уральской деревне. По данным следствия, в этот день свердловчанка косила траву во дворе своего дома электрическим триммером. Прибор был подключен через самодельный удлинитель с незащищенной розеткой, из которой торчали оголенные провода. Закончив косить, женщина попросила свою 10-летнюю дочь собрать удлинитель, который не был предварительно обесточен. Девочка задела оголенные провода, и ее ударило током. Ей пытались оказать первую помощь, но безрезультатно. Ребенок погиб от поражения электричеством.

Во время допроса мать рассказала, что самодельный удлинитель ей достался от прежнего хозяина дома. Однажды она сломала защитный корпус у розетки, но продолжала использовать удлинитель, откладывая его ремонт. При этом женщина понимала, что оголенные провода представляют опасность. По мнению следствия, обвиняемая проявила преступную легкомысленность, что привело к трагическому происшествию.

Байкалово, Ангелина Сергеева

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