В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии затопило улицу (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге в поселке Кольцово произошла коммунальная авария. О ЧП было известно еще вчера, по словам жителей дома № 9 на улице Испытателей, из-под земли начала хлестать холодная вода. Однако коммунальщики приступили к устранению последствий только на следующие сутки.

В Кольцово прорвало трубу

«Началось это все со вчерашнего дня, с самого утра и по сей момент. До сих пор ничего не устранили, – рассказал публику «Инцидент. Екатеринбург» житель Кольцово. Он сообщил, что люди не могли выйти на улицу или попасть домой, не промочив ноги. Были повреждены несколько автомобилей, которые вмерзли в лёд. – Я считаю что, это полностью ответственность управляющей компании за уборку снега во дворах. А также воду перекрыть они могли. Но нет. Люди не могут нормально попасть домой, промокает обувь, многие на льду поскальзываются и падают, несколько автомобилей пристыли к парковочному месту, так как весь день простояли, в итоге колеса пробиты».

Дома на улице Испытателей обслуживает управляющая компания «Ремстройкомплекс». В диспетчерской «Новому Дню» не смогли пояснить, кому принадлежит котельная и что произошло. «Не знаю я этого. Обещают сегодня устранить. Если устранят, будет вода», – сообщили в аварийной службе УК.

Там также не смогли ответить на вопрос, почему трубы не были перекрыты сразу же после начала аварии.

К моменту приезда съемочной группы «Нового Дня» на месте работала спецтехника – трактор и насос, а также четверо рабочих. Они искали трубу, из которой текла вода, чтобы залатать в ней трещину. На данный момент водоснабжение домов прекращено. Все окрестности затоплены.

Напомним, похожая авария произошла на прошлой неделе в микрорайоне Компрессорном – там по вине екатеринбургского Водоканала так же вмерзли в лед автомобили, а люди не могли передвигаться по улицам.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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