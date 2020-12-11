Машины вмерзли в лед из-за аварии «Водоканала» (ВИДЕО)

В Екатеринбурге микрорайоне Компрессорный остался без воды из-за аварии на сетях «Водоканала». Порыв произошел на 100-миллиметровом водоводе возле дома на улице Яскина, 12. Вода вышла на поверхность, несколько автомобилей, припаркованных во дворе, вмерзли в лед. Причем, по словам одних местных жителей, авария произошла еще вчера, по словам других – в среду. Холодного водоснабжения в домах нет.

Вода вырвалась на поверхность, машины вмерзают в лед

В «Водоканале» пояснили, что заявка поступила накануне от управляющей компании. «Мы выехали, была небольшая утечка. Ночью произошел разрыв, и сегодня уже образовался фонтан. Аварийная бригада сегодня работает на месте, утечка локализована, сейчас мы согласовываем раскопку, сегодня будем устранять», – пояснили в пресс-службе предприятия.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 11.12.20

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