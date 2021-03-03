Пить или не пить. Санврачи и медики рассказали, что таит в себе водопроводная вода в Екатеринбурге

Водопроводная вода в Екатеринбурге – это своеобразный антибренд города. Все, кто бывают в уральской столице впервые, удивляются цвету, но больше всего – запаху. Можно ли мыться в ней без опаски и пить ее, ведь по всем стандартам водопроводная вода должна быть питьевой, разбирался «Новый День».

Согласно новым СанПиНам, которые утвердил главный санитарный врач России в январе 2021 года, качество воды поверхностных и подземных водных объектов, используемых для водопользования населения, должно соответствовать гигиеническим нормативам. Хозяйствующие субъекты, которые осуществляют водопользование, в свою очередь, обязаны проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия, которые направлены на соблюдение гигиенических нормативов качества воды поверхностных водных объектов, контролировать состав сбрасываемых сточных воды и качества воды водных объектов. Кроме того, в периоды, когда показатели воды по микробиологическим, паразитологическим, органолептическим, вирусологическим, радиологическим параметрам превышают норму, должна проводиться оценка риска здоровью населения. Проще говоря, предприятие, которое отвечает за централизованное водоснабжение, должно заниматься не только собственно ХВС, но и контролем того, откуда эта вода черпается, а если она не соответствует требованиям безопасности, ставить об этом в известность соответствующие органы и принимать меры.

Известно, что в начале этого года специалисты Счетной палаты РФ признали питьевую воду в Свердловской области самой грязной в стране. Большую часть воды Екатеринбург берет из Верхнемакаровского и Волчихинского водохранилищ (по информации управления Роспотребнадзора по региону, есть еще один наземный источник и 39 – подземных). Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, комментируя ситуацию в своем фейсбуке, отметил, что «речь идет не о питьевой воде, а о воде из водоемов, являющимися источниками питьевой воды». «Это большая разница, так как вода после забора из водоема проходит очистку», – подчеркнул он.

Действительно, вода проходит несколько степеней очистки на фильтровальных станциях – там ее избавляют от крупного мусора, ледяной шуги зимой, затем обрабатывают химикатами, после чего по водопроводам она бежит уже к потребителям. Но качество сетей не всегда идеально, отчего на выходе вода вновь может загрязняться. «Новый День» уже писал о том, что почти четверть всей воды в Екатеринбурге утекает по ржавым трубам – по данным, предоставленным в пресс-службе МУП «Водоканал», в 2019 году процент потерь составил 23,3%. Платят за это потребители. И речь не только о том, что качество водопроводной воды не всегда соответствует нормативам – то есть она становится непригодна для питья – подтверждают и в свердловском управлении Роспотребнадзора. Как сообщили «Новому Дню» в ведомстве, в прошлом году на санитарно-химические показатели санврачи исследовали 9150 проб питьевой воды из распределительной сети, из поверхностных и подземных источников водоснабжения. «Не соответствовали гигиеническим нормативам 5,06%», – уточнили в Роспотребнадзоре.

Также проводилось 10708 исследований на микробиологические показатели. Неудовлетворительными были признаны 1,38%. «Доля городского населения, обеспеченного в 2020 году качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составляет 96,4%», – пояснили «Новому Дню» в управлении Роспотребнадзора по региону.

Медики относятся с осторожностью к питьевой воде из-под крана, особенно когда речь касается детей. «Я не рекомендую в водопроводной воде в Екатеринбурге купать новорожденных, то есть детей первого месяца жизни. Ее следует сначала пропустить через фильтр, затем вскипятить и остудить. Кормящим матерям на протяжении всего периода лактации также не следует пить водопроводную воду, даже после фильтрации и кипячения. А уж сырую из-под крана я бы не рекомендовала никому», – сказала «Новому Дню» педиатр, специалист по грудному вскармливанию Галина Тиунова.

Да и сами уральцы не хотят пить воду из-под крана, не доверяя ее качеству – безо всяких экспертных оценок. По данным аппарата полномочного представителя президента России в УрФО на 2020 год, не желают употреблять воду из-под крана для питья 90% жителей.

Кстати, в прошлом году, несмотря на «коронавирусный» мораторий на внеплановые проверки, Роспотребнадзор региона получил 232 жалобы от жителей Екатеринбурга на качество воды. По этим обращениям были проведены расследования – и в части из них тревоги екатеринбуржцев подтвердились, а вода оказалась некачественной. На Водоканал наложили 88 административных штрафов на сумму 1 млн 768 тысяч 500 рублей. «С целью снижения рисков развития инфекционных и неинфекционных заболеваний рекомендуется употреблять питьевую воду только после кипячения», – предупредили в санитарном ведомстве.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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