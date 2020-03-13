Свердловчане не хотят пить воду из-под крана из-за ее низкого качества

Жители Свердловской области не хотят пить воду из-под крана. Об этом сказал в ходе совещания по нацпроекту «Экология» полпред президента в УрФО Николай Цуканов. Речь идет о 90% жителей региона. Это связано с неудовлетворительным качеством питьевой воды – по данным полпредства, износ водопроводных сетей на Среднем Урале составляет более 90%. «Свердловской области необходимы дополнительные мероприятия по модернизации систем водоснабжения, так как к 2024 году обеспеченность жителей качественной питьевой водой должна достигнуть 98%», – потребовал полпред.

По его данным, нынешние показатели износа сетей, которыми оперируют региональные власти, занижены – в реальности ситуация хуже. Напомним, как ранее писал «Новый День», официально в Свердловской области высокий средний показатель обеспеченности населения качественной питьевой водой – 93%. Такие данные озвучивались летом также на совещании в полпредстве. При этом представители минстроя России указывали, что особое беспокойство вызывает ситуация в Нижнем Тагиле, где обеспеченность населения чистой питьевой водой составляет всего 0,3%. «Это, мягко говоря, неприемлемый показатель. Обращаю внимание коллег из Свердловской области при формировании программы – обратите на Нижний Тагил особое внимание. Мы готовы консультации вам оказать», – говорил тогда замдиректора департамента стратегических проектов минстроя РФ Андрей Чибисов.

На прошлом окружном совещании по нацпроекту «Экология» в полпредстве, которое прошло в ноябре 2018 года, говорилось, что обеспеченность качественной питьевой водой в Свердловской области составляет 68%. «При том, что общероссийский показатель ‒ 71 %. Треть воды теряется в результате утечек и аварий, еще треть отбирается на технологические нужды, в краны населения попадает загрязненная при транспортировке вода. Требуется замена коммуникаций, а работы проведены только в отношении 5 % подлежащих замене. В Свердловской области, например, из 63 водоемов для купания только два были открыты. Вспомните, как еще 40 лет назад мы купались везде, а теперь такого нет», ‒ говорил тогда Николай Цуканов.

Ранее «Новый День» сообщал о том, что доля утечек в Екатеринбурге на сетях МУП «Водоканал» в 2019 году составила 23,3%, в Нижнем Тагиле – на сетях местного «Водоканала» 34,44%.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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