Почти четверть всей воды в Екатеринбурге утекает по дырявым трубам, в Нижнем Тагиле – больше трети

Состояние инженерных сетей Водоканалов в Свердловской области оставляет желать лучшего. Тысячи тонн воды, закачанной из водохранилищ, утекают по дырявым трубам в никуда. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе екатеринбургского МУП «Водоканал», в 2018 году потери составили 24,83%. В прошлом году показатель удалось сократить на 1,5% – до 23,3%. «В этом году IT-служба предприятия разрабатывает онлайн-карту аварийности на сетях, которая позволит оперативно обнаруживать наибольшие потери. В дальнейшем именно такие участки будут ремонтироваться в первоочередном порядке», – сообщили в пресс-службе МУПа.

Еще хуже ситуация в Нижнем Тагиле. В 2018 году показатель потерь составлял 38,55%, в прошлом году его удалось снизить до 34,44%. «В потери на сетях водоснабжения входят не только утечки, а также неучтенный объем воды, потребленный в результате несанкционированных подключений (воровство)», – рассказали «Новому Дню» в нижнетагильском Водоканале.

Там подчеркнули, что состояние водного коммунального хозяйства в России оценивается как «кризисное». «Ситуация в Нижнем Тагиле по проценту потерь на сетях водоснабжения не отличается от крупных городов Российской Федерации», – подчеркнули на предприятии.

Добавим, что в Свердловской области высокий средний показатель обеспеченности населения качественной питьевой водой – 93%, при этом в Нижнем Тагиле обеспеченность составляет 0,3%. «Это, мягко говоря, неприемлемый показатель. Обращаю внимание коллег из Свердловской области при формировании программы – обратите на Нижний Тагил особое внимание. Мы готовы консультации вам оказать», – говорил ранее замдиректора департамента стратегических проектов минстроя РФ Андрей Чибисов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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