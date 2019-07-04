Минстрой РФ: только 0,3% жителей Нижнего Тагила обеспечены чистой питьевой водой

Замдиректора департамента стратегических проектов минстроя РФ Андрей Чибис рассказал, что в ведомстве ждут региональных проектов, которые могут получить финансирование в рамках федерального проекта «Чистая вода».

«На субъекты УрФО определено 14,687 млрд рублей с 2019 до 2024 года. Все подписали соглашения. Только ЯНАО отказался от финансирования в этом году, остальные заявились на получение средств этого года в полном размере, на семь объектов 470 млн рублей. Минстрой совместно с Минэкономразвития проводит согласование этих объектов, после мы их включаем в адресную инвестпрограмму, утвердим перечень и доведем лимиты до субъектов. Но это первый год реализации проекта. К сожалению, лимиты доводятся поздно, поэтому мы обращались с разъяснением к регионам, было поручение Дмитрия Анатольевича Медведева, чтобы субъекты не задерживали конкурсные процедуры по объектам 2019 года и объявляли их до момента доведения лимитов, торговали за счет собственных бюджетов, а потом замещали собственные средства федеральными деньгами. Я хотел бы обратить внимание региональных руководителей, что конкурсные процедуры тех объектов, которые вы сдали, заранее проводили, чтобы осталось время на проведение строительно-монтажных работ», – сказал чиновник на совещании в уральском полпредстве.

По словам Чибисова, Свердловской области следует уделить особенное внимание Нижнему Тагилу. «В соответствии с соглашениями о субсидиях, программы в регионах надо принять до 1 августа 2019 года. И утвержденные направить в Минстрой для согласования. Мы готовы отработать со всеми территориями предварительный просмотр программ по их утверждению. Отдельно – Свердловскую область, где высокий средний показатель обеспеченности населения качественной питьевой водой – 93%, нот при этом в Нижнем Тагиле обеспеченность составляет 0,3%. Это, мягко говоря, неприемлемый показатель. Обращаю внимание коллег из Свердловской области при формировании программы – обратите на Нижний Тагил особое внимание. Мы готовы консультации вам оказать», – добавил он.

Как отмечает «Новый День», проект региональной программы в Свердловской области при этом уже готов, он находится на согласовании, однако Нижний Тагил в нее не попал. Как сообщили агентству в региональном минЖКХ, первым на очереди будет Кировград.

Вместе с тем эксперты подтверждают обеспокоенность федеральных чиновников ситуацией с питьевой водой в Нижнем Тагиле. «История с Тагилом имеет определенные, типичные проблемы – такие проценты появились, потому что очень плохие источники водоснабжения и система очистки не соответствует показателям. Проблема, конечно, и с сетями. Давно решаемая задача, но средств в городе не найдено пока», – подтвердил директор Екатеринбургского медицинского научного центра профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Владимир Гурвич.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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