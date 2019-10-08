В Нижнем Тагиле снова бедствие с питьевой водой – водохранилище атаковали цианобактерии (ФОТО)

В Нижнем Тагиле теплая погода поспособствовала очередному экологическому ЧП на Черноисточинском водохранилище. Там размножились сине-зеленые водоросли, которые ученые называют цианобактериями. Последние, умирая, забирают кислород, от чего массово гибнет рыба, и выделяют токсины, вредные, а иногда и опасные для человека. При этом Черноисточинский пруд – источник питьевой воды для тагильчан (жителей Вагонки и Гальяно-Горбуновского массива). Однако вот уже несколько лет – минимум с 2015 года – проблема с цианобактериями не решается, хотя власти прекрасно осведомлены и о проблеме, и о ее причинах, и о ее последствиях.

Сначала на оздоровление пруда не находилось денег – требовались вложения в капитальный ремонт гидротехнических сооружений, в том числе водоспуска и водозабора. При этом игнорировались все предложения экологов и ученых по поводу собственно избавления от сине-зеленых водорослей, которые начинают плодиться, как только для этого складываются благоприятные условия.

Два года назад свердловское минприроды проводило исследование и пришло к выводу, что в экологической ситуации с Черноисточинским прудом виноваты, во-первых, рыбаки, которые приезжают на берег на машинах, загрязняя пруд, во-вторых, жители прибрежного частного сектора, которые сливают отходы из туалетов в водоем, в-третьих, местный Водоканал, чье неисправное оборудование тоже приводит к загрязнению воды. Об этом сообщали «Новому Дню» в свердловском министерстве природных ресурсов.

С решением проблем все непросто – федеральное минприроды согласно включить Черноисточинский пруд в программу «Чистая вода» и дать денег из казны на восстановление и оздоровление питьевого водоема, однако для этого местные власти должны предоставить проекты, которые по-прежнему не готовы. По состоянию на середину сентября, например, был заключен контракт на проектирование ливневой канализации в Черноисточинске, лишь недавно было получено положительное заключение госэкспертизы на проект экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища. На эти цели потребуется более полумиллиарда рублей.

Ранее змдиректора департамента стратегических проектов минстроя РФ Андрей Чибисов призывал свердловские власти уделить особенное внимание Нижнему Тагилу. «В соответствии с соглашениями о субсидиях программы в регионах надо принять до 1 августа 2019 года. И утвержденные направить в Минстрой для согласования. Мы готовы отработать со всеми территориями предварительный просмотр программ по их утверждению. Отдельно – Свердловскую область, где высокий средний показатель обеспеченности населения качественной питьевой водой – 93%, но при этом в Нижнем Тагиле обеспеченность составляет 0,3%. Это, мягко говоря, неприемлемый показатель. Обращаю внимание коллег из Свердловской области при формировании программы – обратите на Нижний Тагил особое внимание. Мы готовы консультации вам оказать», – говорил он на совещании в уральском полпредстве.

Напомним, цианобактерии начинают активно размножаться и вызывают сильное цветение воды, создавая поверхностно-активный эффект, что нарушает газообмен и, например, затрудняет очистку воды. «После гибели эти бактерии будут разлагаться, требуя кислород, что будет приводить к замору рыб. Плюс некоторые виды могут вырабатывать токсические вещества. Но в наших широтах это не так сильно выражено. Например, есть африканские виды, которые если разовьются в воде, то отравляют ее настолько, что животное, выпившее эту воду, погибает. Для наших цианобактерий, то есть в умеренной полосе, не очень характерно это явление», – пояснял «Новому Дню» доцент кафедры ботаники УрФУ, кандидат биологических наук Александр Пауков.

Екатеринбург, Елена Сычева

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