После выборов в Тагиле сорвался аукцион на поиск нового водоисточника. Будут пить из прежнего, где дохнут даже «водяные свиньи» (ФОТО, ВИДЕО)

Нижний Тагил вновь оказался на грани экологической катастрофы. Речь идет о Черноисточинском пруде – главном питьевом водоеме, который снабжает второй по величине город Свердловской области. В очередной раз пруд позеленел. Даже набегающие на берег волны кажутся ядовито-изумрудными – и это уже не просто ряска, покрывающая водоем. Опасные цианобактерии расплодились в такой концентрации, что кажется, будто в воду вылили краситель. «Это не краска, не химия, это все те же сине-зеленые водоросли. Из-за сильного ветра все «сливки» собрало и пригнало к берегу», – рассказал «Новому Дню» руководитель организации «Экоправо» Андрей Волегов.

Зеленая вода в Черноисточинском пруду

Эти водоросли хорошо знакомы тагильчанам. Еще в 2015 году местные жители стали жаловаться на зеленеющие воды Черноисточинского пруда. Летом 2016-го ситуация приобрела масштабы катастрофы – из-за необычной для Урала жары сине-зеленые водоросли размножались необычайно активно. Разлагаясь, они выделяли в воду массу токсических веществ и поглощали кислород. В результате чего вода питьевого источника оказалась отравлена – концентрация одного только аммиака была превышена в 2,5 раза от предельно допустимого значения. Кроме того, произошел мор рыбы, лишившейся кислорода. Свердловский Роспотребнадзор тогда запретил горожанам пить воду из-под крана даже после кипячения, а также рекомендовал временно не мыться в такой воде, но чрезвычайной ситуации, о введении которой просили тагильские экологи, объявлено не было. Местные власти обещали решить проблему. Но и в этом году ситуация не была исправлена – летом 2017-го пруд снова стало затягивать пленкой, он покрылся гниющей зеленью, а потом и мертвой рыбой.

Ученые говорят о том, что сине-зеленые водоросли полезны – способные к фотосинтезу, они вырабатывают кислород, так нужный для всего живого на планете. Но также они могут быть и опасны для человека. «Если эти цианобактерии начинают активно размножаться, то они вызывают сильное цветение воды, создают поверхностно-активный эффект, что затрудняет газообмен и, например, затрудняет очистку воды – я не специалист, но фильтры очистных сооружений точно будет залеплять. Кроме того, после гибели эти бактерии будут разлагаться, требуя кислород, что будет приводить к замору рыб. Плюс некоторые виды могут вырабатывать токсические вещества. Но в наших широтах это не так сильно выражено. Например, есть африканские виды, которые если разовьются в воде, то отравляют ее настолько, что животное, выпившее эту воду, погибает. Для наших цианобактерий, то есть в умеренной полосе, не очень характерно это явление», – пояснил «Новому Дню» доцент кафедры ботаники УрФУ, кандидат биологических наук Александр Пауков.

По проблеме Черноисточинского пруда собирались целые комиссии, разрабатывались планы мероприятий и предлагались разные способы решения проблемы. Свердловское минприроды даже провело анализ, по итогам которого пришло к выводу, из-за чего именно водоем задыхается от цианобактерий, а местным жителям поступает некачественная, а иногда и просто опасная вода. По данным ведомства, во всем были виноваты, во-первых, рыбаки, которые приезжают прямо на берег на машинах, загрязняя пруд. Во-вторых, жители прибрежного частного сектора, которые сливают отходы из своих туалетов прямо в водоем. В-третьих, местный Водоканал, чье неисправное оборудование тоже приводит к загрязнению воды, в частности, поверхностно-активными веществами, которыми в том числе питаются цианобактерии. А там, где есть кормовая база, можно и размножаться. Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила возбудила в отношении ООО «Водоканал-НТ» административные дела, а тагильские экологи приучили большинство рыбаков оставлять автомобили за пределами водоохраной зоны (свою роль сыграли жалобы с фотографиями, где видны госномера автомобилей, после серии штрафов число желающих парковаться у воды сократилось). Однако это не решило проблем с неисправностью оборудования Водоканала, равно как и с нежеланием местных жителей цивилизованно вывозить отходы из своих нужников. Все, что могут поделать власти, это вести разъяснительные беседы.

«Администрация Горноуральского городского округа проводит разъяснительную работу с физическими лицами, проживающими на территории поселка Черноисточинск о необходимости заключения договоров со специализированными организациями для вывоза жидких бытовых отходов для их последующей утилизации и с организациями, занимающихся ассенизацией», – сообщили «Новому Дню» в свердловском министерстве природных ресурсов.

Всего в плане спасения Черноисточинского пруда 15 пунктов. Но пока выполнен только один. «Проведено восстановление дамбы, но это особой роли не играет, т.к. не сделан до конца коллектор. По срокам исполнения остальных пунктов все затягивается. Концессионное соглашение, как говорил глава, будет заключено к концу года в лучшем случае, а надо ведь строить фильтровальную станцию, менять трубы, и это как минимум еще год займет. Тут только остается уповать на холодную и дождливую погоду в следующем году, чтобы они так сильно не плодились», – пояснил Андрей Волегов.

При всем этом одним из вариантов решения проблемы был поиск новых источников водоснабжения Нижнего Тагила – за счет подземных вод. Этот вариант мог бы решить проблему качества питьевой водопроводной воды. Более того, свердловские власти даже готовы были выделить на него бюджетные средства. Еще в январе был объявлен конкурс на поиск подрядчика, который займется бурением разведывательных скважин. Регион готов был выделить на это 8,9 млн рублей. Однако первый конкурс был признан несостоявшимся. Равно как и два других, объявленных после. Всякий раз на участие в аукционе заявлялась только одна компания.

Так что пока жители Нижнего Тагила вынуждены просто ждать – и довольствоваться странными мерами, предпринимаемыми властями. Например, в мутные воды Черноисточинского пруда – исключительно в целях оздоровления – были выпущены несколько тысяч мальков карпа, купленных за бюджетные деньги. Карп, хоть его и называют «водяной свиньей» за всеядность, сине-зелеными водорослями не питается. Зато умирает без кислорода точно так же, как и другие рыбы.

Нижний Тагил, Екатерина Норсеева

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