российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 14 августа 2018, 14:01 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

В пруду, снабжающем водой Нижний Тагил, снова расплодились ядовитые водоросли

Фото Андрея Волегова

В Черноисточинском пруду, из которого берут воду для Нижнего Тагила, снова расплодились сине-зеленые водоросли. Об этом сообщил экоактивист Андрей Волегов. Он опубликовал на своей странице в фейсбуке фотографии пруда, сделанные с высоты. На снимках видно, что водоем покрыт темными пятнами.

Напомним, ранее в свердловском минприроды сообщали, что намерены проводить мероприятия по оздоровлению пруда. Правда, чтобы получить деньги на экологическую реабилитацию водоема, надо исключить источники загрязнения, однако этого так и не произошло – в системе водоподготовки Черноисточинского гидроузла не предусмотрена очистка воды от аммиака.

Ранее в качестве меры по борьбе с цианобактериями экологи предлагали провести т.н. альголизацию пруда – запустить в водоем колонии хлореллы, которая пожирает сине-зеленые водоросли. Но ученые из РосНИИВХ пришли к выводу, что этот способ достаточно спорный, поскольку один микроорганизм просто вытеснит другой, что не сделает воду лучше. О том же говорили и представители кафедры ботаники УрФУ, которые советовали разобраться, чем питаются сине-зеленые водоросли, удалить еду для цианобактерий, чтобы они перестали размножаться.

«Если эти цианобактерии начинают активно размножаться, то они вызывают сильное цветение воды, создают поверхностно-активный эффект, что затрудняет газообмен и, например, затрудняет очистку воды – я не специалист, но фильтры очистных сооружений точно будет залеплять. Кроме того, после гибели эти бактерии будут разлагаться, требуя кислород, что будет приводить к замору рыб. Плюс некоторые виды могут вырабатывать токсические вещества. Но в наших широтах это не так сильно выражено. Например, есть африканские виды, которые если разовьются в воде, то отравляют ее настолько, что животное, выпившее эту воду, погибает. Для наших цианобактерий, то есть в умеренной полосе, не очень характерно это явление», – говорил «Новому Дню» доцент кафедры ботаники УрФУ, кандидат биологических наук Александр Пауков.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.08.18

В Екатеринбурге начали очищать гранитную набережную, которую испортили для ЧМ-2018 (ФОТО). / Свердловский избирком: досрочно голосующих граждан ждет дополнительная проверка. / Свердловские коммунисты лишатся права на «пенсионный» референдум из-за спойлеров. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

После выборов в Тагиле сорвался аукцион на поиск нового водоисточника. Будут пить из прежнего, где дохнут даже «водяные свиньи» (ФОТО, ВИДЕО)

Черноисточинский пруд снова затянут ядовитой тиной. Тагил будет пить вонючую жижу (ВИДЕО)

Убрать рыбаков, наказать «Водоканал», вырыть выгребные ямы, – как очистить Черноисточинский пруд

Метки / Экология

Минфин придумал новый налог для предприятий

Екатеринбуржцам придется платить больше, чем жителям области. Интервью с замминистра ЖКХ Егором Сваловым о «мусорной» реформе

Мусорное Подмосковье: обнаружена очередная нелегальная ядовитая свалка

Газовая атака в Москве: в воздухе снова сероводород

«Мусорное» Подмосковье: готовится новый митинг против самоуправства властей

СМИ: В Волоколамске лопнул купол полигона «Ядрово»

Сероводород – на смену формальдегиду: Москва задышала отравой

Ученые бьют тревогу – лемуры оказались на грани исчезновения

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Фоторепортаж, Экономика, Экология,

Новости партнеров