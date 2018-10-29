Тагильчане снова жалуются на ядовитые водоросли в водохранилище ‒ «лечить» водоем никто не торопится

Жители Нижнего Тагила продолжают жаловаться на ситуацию с загрязнением Черноисточинского пруда, из-за чего в водоеме плодятся ядовитые сине-зеленые водоросли. Активисты написали открытое письмо в адрес свердловского губернатора Евгения Куйвашева.

В документе, который есть в распоряжении «Нового Дня», говорится, что «еще один бюджетный год ‒ 2019-й ‒ будет потерян для выполнения запланированных мероприятий» по оздоровлению пруда.

«У жителей накопились вопросы, на которые хотелось бы получить ответы», ‒ пишут активисты. Они указывают, что меры по борьбе с цианобактериями не предпринимаются. Например, по их данным, так и не была проведена капитальная очистка шламонакопителя, временный напорный водовод из него также не был построен, работы даже не были начаты, несмотря на то, что с февраля этого года сброс сточных вод в пруд запрещен. Также не согласован проект очистки донных отложений. «Увеличивающееся антропогенное воздействие на экологию пруда созданного туристического кластера «Гора Белая» не учитывается при реализации мер по реабилитации пруда», ‒ отмечают авторы послания.

Единственное, чем довольны местные жители, ‒ это работой надзорных органов, которые стали штрафовать автомобилистов, заезжающих в водоохранную зону. С другой стороны, эффективность этой меры они ставят под сомнение ‒ это не решает проблемы с загрязнением воды цианобактериями, которые питаются органофосфатами, попадающими в воду со стоками.

Как считают авторы послания губернатору, нужно построить очистные сооружения для хозяйственно-бытовых стоков из поселка и поддерживать нормативный уровень воды в пруду.

Екатеринбург, Елена Сычева

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