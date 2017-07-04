Убрать рыбаков, наказать «Водоканал», вырыть выгребные ямы, – как очистить Черноисточинский пруд

Свердловское минприроды выяснило причину загрязнения Черноисточниского пруда в Нижем Тагиле. По мнению сотрудников ведомства, во всем виноваты рыбаки, которые оставляют автомобили на берегу, а также местный «Водоканал». Впрочем, общественники, которые следят за ситуацией уже не первый год, говорят, что не были бы столь категоричными – без проведения экспертизы нельзя точно сказать, кто именно вносит наибольший вклад в загрязнение водохранилища.

«По поводу того, что машины в пределах береговой линии стоят: этот вопрос я больше месяца поднимаю, потому что постоянно вижу, что рыбаки на машинах приезжают, за пять-десять метров у воды ставят автомобили. Я делаю фотографии, чтобы госномера были видны, и отправляю в разные органы – от минприроды до природоохранной прокуратуры, чтобы они брали это на контроль. Сейчас, кстати, значительно меньше машин стало», – рассказал агентству руководитель движения «Экоправо» Андрей Волегов.

По его словам, есть проблемы и со стороны местных жителей. «Хотя дамбу восстановили, они продолжают стоки сливать в пруд. Надо, чтобы природоохранная прокуратура обязала тех, у кого участки находятся в прибрежной зоне, организовать у своих домов выгребные ямы, откуда будет содержимое вывозиться, а не сливаться в пруд», – подчеркнул собеседник РИА «Новый День».

Также г-н Волегов напомнил о том, что вклад в загрязнение пруда делает местный «Водоканал». В прокуратуре Свердловской области подтвердили его слова. «Нарушена целостность одного водосбросного колодца, переломлена сбросная труба правого канала выпуска из шламонакопителя, из мест разрушения допущены изливы стоков на рельеф местности. Специалисты Центра экологического мониторинга и контроля по поручению природоохранной прокуратуры отобрали образцы промывных сточных вод из шламонакопителя, по результатам исследования выявлены превышения концентрации загрязняющих веществ, в том числе по взвешенным веществам в 2,1 раза, а по алюминию – в 57,5 раз. Также многократно превышены концентрации железа, марганца, свинца, меди», – рассказали в надзорном ведомстве. Там отметили, что в отношении руководства ООО «Водоканал-НТ» возбуждены дела об административных правонарушениях. Материалы направлены в департамент Росприроднадзора по УрФО и в Ленинский районный суд Нижнего Тагила, чтобы запретить «Водоканалу» любой сброс сточных вод с эксплуатируемого шламонакопителя в Черноисточинское водохранилище.

В свердловском минприроды сообщили, что начиная со следующего года собираются проводить мероприятия по оздоровлению пруда. Правда, чтобы получить деньги на экологическую реабилитацию водоема, надо исключить источники загрязнения.

Напомним, в прошлом году водоем, из которого вода поступает в краны жителей города и окрестностей, был поражен сине-зелеными водорослями. Из-за этого сначала произошел мор рыбы, а после местное отделение Роспотребнадзора запретили пить водопроводную воду даже после кипячения. В качестве меры борьбы с этим местные экологи решили провести т.н. альголизацию пруда – запустить в водоем колонии хлореллы, которая пожирает сине-зеленые водоросли. Но ученые из РосНИИВХ пришли к выводу, что этот способ достаточно спорный, поскольку один микроорганизм просто вытеснит другой, что не сделает воду лучше. О том же говорили и представители кафедры ботаники УрФУ, которые советовали разобраться с тем, чем питаются сине-зеленые водоросли. «Любые микроорганизмы очень хорошо реагируют на повышение количества питательных элементов. В данном случае это нитраты и фосфаты. Возможно, в водоемы в Нижнем Тагиле попадает избыточное количество этих веществ, которые очень сильно любят цианобактерии. Может, надо сначала пройтись по бережку и посмотреть – не сбрасывается ли в воду чего лишнего? И сначала решать эту проблему, а потом бороться с самими сине-зелеными водорослями. Но не химически, а путем механического сбора, раз уж проблема возникла», – ранее пояснял агентству кандидат биологических наук из УрФУ Александр Пауков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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