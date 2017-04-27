Экологи встревожены: бороться с сине-зелеными водорослями поручили представителям лженауки?

Публикации за 27.04.17

Лето в Нижнем Тагиле грозит обернуться еще одной экологической катастрофой. В прошлом сезоне местные водохранилища были поражены сине-зелеными водорослями. И власти быстро отреагировали на проблему, наняв тех, кто готов уничтожить опасные микроорганизмы. Вот только экологи и биологи сомневаются, что предложенные методы, которые будут применять сразу к двум крупным водоемам, помогут избавиться от токсичных водорослей. Более того, не исключено, что экосистема после «спасения» пострадает еще сильнее.

В прошлом году на Черноисточинском пруду в Нижнем Тагиле произошел мор рыбы, а местные жители еще с начала лета стали жаловаться на существенное ухудшение качества питьевой воды. Санврачи даже издали распоряжение, запретив использовать сильно пахнущую аммиаком жидкость для питья, в том числе – после кипячения. Достаточно быстро выяснилось, что причиной всех бед с водой стало размножение сине-зеленых водорослей.

Как рассказал NDNews.ru доцент кафедры ботаники УрФУ, кандидат биологических наук Александр Пауков, сине-зеленые водоросли относятся к бактериям, у которых фотосинтез происходит по растительному типу. «Их роль на нашей планете огромна. Предполагается, что их заслуга в том, что у нас сформировалась кислородная атмосфера, что мы можем дышать, т.к. они производят кислород. Также сине-зеленые водоросли используют в пищу – выращивают, сушат и едят, в основном, в Африке и Азии. Но если говорить локально, то они могут вызвать массу проблем. Если эти цианобактерии начинают активно размножаться, то они вызывают сильное цветение воды, создают поверхностно-активный эффект, что затрудняет газообмен и, например, затрудняет очистку воды – я не специалист, но фильтры очистных сооружений точно будет залеплять. Кроме того, после гибели эти бактерии будут разлагаться, требуя кислород, что будет приводить к замору рыб. Плюс некоторые виды могут вырабатывать токсические вещества. Но в наших широтах это не так сильно выражено. Например, есть африканские виды, которые если разовьются в воде, то отравляют ее настолько, что животное, выпившее эту воду, погибает. Для наших цианобактерий, то есть в умеренной полосе, не очень характерно это явление», – рассказал эксперт.

Тем не менее, очевидный вред, который могут наносить сине-зеленые водоросли, был продемонстрирован минувшим летом на нижнетагильских водоемах. И специалисты не исключают, что в этом году история может повториться. Как рассказал NDNews.ru руководитель движения «Экоправо» Андрей Волегов, администрация Нижнего Тагила привлекла к устранению проблемы сине-зеленых водорослей местных исследователей. Однако эффективность их методов борьбы с цианобактериями не доказана. «Наши местные экологи провели эксперимент: добавили в бутылочку с сине-зеленой водорослью хлореллу, которая съела все бактерии и развила собственные колонии. Они про это даже фильм с помощью микроскопа сняли. И показали нашей администрации, которая осталась под впечатлением», – рассказал собеседник агентства.

Однако, по его словам, в начале 2000-х на Черноисточинском пруду уже проводили альголизацию – то есть запускали в воду хлореллу. Это длилось на протяжении полутора лет по рекомендации санитарного ведомства, чтобы водоем был насыщен кислородом. Однако в какой-то момент возник недостаток финансирования, и хлореллу в Черноисточинский пруд запускать перестали. «Примерно тогда же и начались серьезные проблемы с сине-зелеными водорослями, пруд цвел все сильнее, дошло до того, что произошел мор рыбы в прошлом году, – рассказал Андрей Волегов. – В Южноуральске в Челябинской области, например, тоже использовали хлореллу. И после нее у них тоже начались проблемы с цианобактериями».

Тот факт, что именно хлорелла, которую прекращают искусственно подселять в водоемы, провоцирует развитие сине-зеленых водорослей, научно не доказан. Однако нижнетагильские власти объявили конкурс на проведение масштабного исследования. Оно должно показать, что привело к неожиданно быстрому размножению цианобактерий на Черноисточинском пруду в Нижнем Тагиле: использование хлореллы, неконтролируемые сбросы загрязняющих веществ или что-то еще.

Тем временем, представители министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области обратились с вопросом об эффективности хлореллы как борца с сине-зелеными водорослями в Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны природных ресурсов. Ученые ответили: мероприятие сомнительное. «У института РосНИИВХ имеются веские основания утверждать, что так называемая альголизация водоемов относится к лженауке, искусному коммерческому ходу, когда прикорм для КРС (каким является суспензия водоросли хлореллы) выдается за панацею от экологических проблем водоемов и продается в 30 раз дороже», – говорится в письме ученых (полный текст есть в распоряжении редакции NDNews.ru) на имя замминистра экологии региона Вячеслава Тюменцева.

Более того, ученые РосНИИВХ считают, что альголизация может не только не возыметь должного эффекта, но и привести к плачевным последствиям. «Вселение хлореллы либо проходит бесследно, либо может вызвать дисбаланс экосистемы и привести к негативным эффектам, что пока не доказано, но ряд случаев… заставляет задуматься», – считают ученые, приводя в пример ситуацию на Пензенском, Цимлянском и Ижевском водохранилищах, где после вселения хлореллы ради борьбы с цианобактериями качество воды стало только хуже.

Ученые кафедры ботаники УрФУ более осторожны в оценках, однако также предлагают не спешить. «Я не видел примеров, когда можно было одну водоросль другой вытеснить за счет конкурентных взаимоотношений. Но даже если будет много хлореллы, легче не станет. Пусть она менее опасна, не выделяет вредных веществ во внешнюю среду, но какая разница – 10 тонн одной водоросли будет в водоеме или 10 тонн другой его будет загрязнять? Тут надо иметь в виду, что любые микроорганизмы очень хорошо реагируют на повышение количества питательных элементов. В данном случае это нитраты и фосфаты. Возможно, в водоемы в Нижнем Тагиле попадает избыточное количество этих веществ, которые очень сильно любят цианобактерии. Может, надо сначала пройтись по бережку и посмотреть – не сбрасывается ли в воду чего лишнего? И сначала решать эту проблему, а потом бороться с самими сине-зелеными водорослями. Но не химически, а путем механического сбора, раз уж проблема возникла», – пояснил NDNews.ru Александр Пауков.

Екатеринбург, Нижний Тагил, Екатерина Норсеева

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