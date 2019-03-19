Тагильская вода оказалась в два раза непригодней для питья, чем по области

Свердловские санврачи назвали два населенных пункта в регионе, где местные жители вынуждены пить некачественную воду. Это Волчанский городской округ и город Нижний Тагил. Причем во втором случае качество питьевой воды на 52,1% хуже, чем в среднем по Свердловской области.

Напомним, ситуация с водой в Путинграде обострилась несколько лет назад из-за активности сине-зеленых водорослей в Черноисточинском пруду ‒ водоеме, из которого берут воду для холодного водоснабжения города. Специалисты неоднократно указывали, что причиной активизации цианобактерий стала хозяйственная деятельность жителей окрестностей, которые просто сливают канализацию в пруд, а также некачественная система водоподготовки.

«Чтобы водоем был питьевым, надо убрать бани с кромки воды, убрать выгребные ямы из водоохранной зоны и разобраться, кто разрешил устанавливать конюшни вблизи водоема. Если это питьевой водоем, необходимо запретить выдавать разрешения на эти цели», – говорил два года назад Сергей Носов, который был тогда мэром города.

Однако спустя довольно продолжительное время существенных мер по оздоровлению водоема принято не было. Местные активисты даже обращались по этому поводу к губернатору Евгению Куйвашеву, но результата пока не добились.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 19.03.19

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