Носов: на берегу Черноисточинского пруда снесут бани, сортиры и конюшни

Власти Нижнего Тагила продолжают обсуждать проблему оздоровления Черноисточинского пруда. Водоем, напомним, был поражен сине-зелеными водорослями, которые бурно расплодились, вызывая отравление воды токсинами, вредными для человека, а также мор рыбы. Ранее ученые и эксперты в сфере водоохранных технологий говорили о том, что для оздоровления пруда необходимо для начала устранить источник загрязнения – прекратить водосброс Водоканала, запретить рыбакам парковать автомобили в прибрежной зоне, перестать скидывать отходы из выгребных ям в воду.

«Чтобы водоем был питьевым, надо убрать бани с кромки воды, убрать выгребные ямы из водоохранной зоны и разобраться, кто разрешил устанавливать конюшни вблизи водоема. Если это питьевой водоем, необходимо запретить выдавать разрешения на эти цели», – сообщил сегодня на совещании мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

По его словам, «решение об освобождении от застроек будет приниматься в соответствии с действующим законодательством». Также комиссия приняла решение, что к марту 2018 года местный водоканал должен будет разработать проект для исключения сбросов нижнетагильского Водоканала в Черноисточинское водохранилище.

Екатеринбург, служба информации

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