Жители Нижнего Тагила начнут собирать подписи, чтобы не пить воду из ядовитого зеленого пруда

В Нижнем Тагиле с 7 ноября начнется сбор подписей жителей за переориентирование городской системы водоснабжения с Черноисточинского пруда на подземные источники. Власти несколько лет не могут решить экологическую проблему с сине-зелеными водорослями, которые отравляют водоем цианобактериями и создают реальную опасность для здоровья горожан.

«7 ноября в 11:00 в Центре защиты прав граждан, по адресу Победы, 22, город Нижний Тагил Свердловской области, состоится брифинг о начале сбора подписей в городе Нижний Тагил о включении в концессионное соглашение в сфере водоснабжения и водоотведения города Нижний Тагил использование месторождений подземных вод для обеспечения города Нижний Тагил качественной питьевой водой», – написал в фейсбуке руководитель организации «Экоправо» Андрей Волегов.

Как ранее писал «Новый День», смена источника водоснабжения Нижнего Тагила обсуждается довольно давно. В январе этого года был объявлен конкурс на поиск подрядчика, который займется бурением разведывательных скважин. На это предполагалось выделить из регионального бюджета 8,9 миллионов рублей. Однако первый конкурс был признан несостоявшимся. Равно как и два других, объявленных после. Всякий раз на участие в аукционе заявлялась только одна компания.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

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