Чуда не произошло: Черноисточинский пруд снова покрылся сине-зелеными водорослями

В Черноисточинском пруду, из которого берут воду для Нижнего Тагила, снова расплодились сине-зеленые водоросли. Об этом «Новому Дню» сообщил местный житель Рамиль Хакимов. На снимках, которые он прислал в редакцию агентства, видно, что водоем и его берег вновь покрыты ряской характерного цвета.

Также он рассказал, что местные жители написали письмо депутату Госдумы РФ от Нижнего Тагила Алексею Балыбердину с просьбой помочь в решении ситуации с отравлением водоема. Однако пока ответа не последовало.

Напомним, ранее в свердловском минприроды сообщали, что намерены проводить мероприятия по оздоровлению пруда. Правда, чтобы получить деньги на экологическую реабилитацию водоема, надо исключить источники загрязнения, однако этого так и не произошло – в системе водоподготовки Черноисточинского гидроузла не предусмотрена очистка воды от аммиака.

Ранее в качестве меры по борьбе с цианобактериями экологи предлагали провести т.н. альголизацию пруда – запустить в водоем колонии хлореллы, которая пожирает сине-зеленые водоросли. Но ученые из РосНИИВХ пришли к выводу, что этот способ достаточно спорный, поскольку один микроорганизм просто вытеснит другой, что не сделает воду лучше. О том же говорили и представители кафедры ботаники УрФУ, которые советовали разобраться, чем питаются сине-зеленые водоросли, удалить еду для цианобактерий, чтобы они перестали размножаться.

Фото Рамиля Хакимова

«Если эти цианобактерии начинают активно размножаться, то они вызывают сильное цветение воды, создают поверхностно-активный эффект, что затрудняет газообмен и, например, затрудняет очистку воды – я не специалист, но фильтры очистных сооружений точно будет залеплять. Кроме того, после гибели эти бактерии будут разлагаться, требуя кислород, что будет приводить к замору рыб. Плюс некоторые виды могут вырабатывать токсические вещества. Но в наших широтах это не так сильно выражено. Например, есть африканские виды, которые если разовьются в воде, то отравляют ее настолько, что животное, выпившее эту воду, погибает. Для наших цианобактерий, то есть в умеренной полосе, не очень характерно это явление», – говорил «Новому Дню» доцент кафедры ботаники УрФУ, кандидат биологических наук Александр Пауков.

Екатеринбург, Елена Сычева

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