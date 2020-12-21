В Екатеринбурге появятся еще 58 новых автобусов

Екатеринбург получит новые автобусы за счет федерального бюджета. Специалисты комитета по транспорту и муниципальное бюджетное учреждение «Центр организации движения» подавали соответствующую заявку в октябре. Как стало известно «Новому Дню», столица Среднего Урала заняла первое место, опередив другие регионы страны. В город в следующем году приедут еще 58 автобусов большой и особо большой вместимости.

В комитете по транспорту уже определились, на какие маршруты выйдут эти автобусы. Это № 24 («Уральский федеральный университет» – «пос. Мичуринский»), № 28 («Горбольница № 7» – «Радиоколледж»), № 61 («40 лет ВЛКСМ» (Сибирский тракт) – «Пехотинцев»). Это будут низкопольные автобусы, работающие на газомоторном топливе, то есть самые благополучные с экологической точки зрения, рассчитанные на 25 пассажирских мест для сидения и с зоной для одной инвалидной коляски. В кабине будет установлен видеорегистратор, в салоне – камеры наблюдения, датчики пассажиропотока, валидатор для расчетов по бесконтактным картам и для оплаты проезда за наличные деньги. Бюджет Федерации выделяет 60 процентов от необходимой суммы.

Ранее, в 2020 году, Екатеринбург в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уже получил 57 новых газомоторных автобусов большого класса на льготных условиях.

Такие новенькие зеленые автобусы Екатеринбург получил в этом году

«Когда в конце 2019 года был объявлен конкурс на выделение федерального финансирования для обновления подвижного состава, администрация города Екатеринбурга стремительно взялась за подготовку документов. Для участия в проекте специалистами комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети совместно и МБУ «Центр организации движения» проделана работа по оформлению заявки, ее согласованию с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. Прием заявок проходил в Москве, нас представил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. По итогам конкурса Екатеринбург попал в тройку лидеров в РФ и мы привлекли инвестиции из федерального бюджета для софинансирования приобретения автобусов», – прокомментировали в муниципалитете.

В рамках конкурсных процедур на поставку автобусов победа досталась компании КамАЗ, которая выпускает автобусы марки НефАЗ. Они уже вышли на линии, ездят на маршрутах – № 21 («Краснолесье» – «Ж/д вокзал»), № 25 («Высоцкого» – «Радиоколледж»), № 50 («Уральский федеральный университет» – «17-я Мехколонна»). В этих автобусах есть кондиционеры, системы пожаротушения, видеонаблюдение, ABS, Wi-Fi-роутеры. Сами автобусы низкопольные. При этом в них отсутствуют кондукторы – в качестве эксперимента власти хотят приучить уральцев пользоваться валидаторами без надзора.

Тем не менее использование устаревшего подвижного состава остается проблемой Екатеринбурга – несмотря на поступление новых автобусов, старые с линий пока не убирают. Из-за пандемии было решено выпускать в рейсы всю имеющуюся технику, чтобы дать пассажирам шансы максимально соблюдать безопасную дистанцию.

Напомним, Стратегический план развития города до 2030 года предусматривает приоритет общественного транспорта перед личным. На сегодняшний день соотношение тех, кто пользуется личным транспортом, к выбирающим автобусы, трамваи и троллейбусы составляет 35 на 65. Объем перевозок в общественном транспорте в прошлом году составил 299,2 миллиона человек, из них 35,5 млн перевезено автобусами ЕМУП «Гортранс», 107,8 млн – трамваями и троллейбусами, 45,86 млн – метро, 110,04 миллиона человек – коммерческими перевозчиками.

Чтобы еще больше горожан смогли пользоваться общественным транспортом, в ближайшие годы на дорогах ему будут давать приоритет. Так, подключают «умные» светофоры – устройства, которые считывают приближение трамваев, троллейбусов и автобусов и дают им зеленый сигнал. За год уже установили 11 таких светофоров. А еще в 265 светофорах изменили режим регулирования, чтобы увеличить скорость транспортных потоков – за работой устройств в режиме реального времени следят специалисты Центра организации движения. Появится еще 46 выделенных полос для автобусов и троллейбусов. На следующий год запланировано 13 полос для общественного транспорта. Их организуют в центральной части города – на улицах Белинского, Малышева, Щорса, Свердлова, Карла Либкнехта, затем начнут отгораживать сплошной полосой дороги в прицентральных и спальных районах города. В 2022-2023 годах работа продолжится.

Легче станет добираться и рельсовым транспортом. От автомобилистов оградят трамваи на Луначарского, Ленина, Радищева, Старых Большевиков, Куйбышева, Победы, Малышева, Челюскинцев. Почти все эти участки обособят бордюрным камнем, за исключением двух – на улице Энтузиастов и на улице Радищева, на них просто нанесут разметку, запрещающую выезд личных автомобилей на рельсы. Кроме того, в стратегическом плане обозначено, что трамваи должны получить приоритет при проезде равнозначных перекрестков.

Екатеринбург, Александра Столицына

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