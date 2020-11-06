В Екатеринбурге появились новые автобусы – в них будет Wi-Fi, но не будет кондукторов (ФОТО)

В Екатеринбург приехали 57 новых автобусов НефАЗ производства КамАЗа. Транспорт будет ездить на газу – метане или сжатом природном. На линию автобусы выйдут уже завтра, 7 ноября, передает «Новый День». В НефАЗах установлены кондиционеры, системы пожаротушения, видеонаблюдение, ABS, Wi-Fi-роутеры. Сами автобусы низкопольные. В них не будет кондукторов – в качестве эксперимента власти хотят приучить уральцев пользоваться валидаторами без надзора.

Как сообщил глава Екатеринбурга Александр Высокинский, покупка новых автобусов не означает, что старые снимут с маршрутов, – из-за коронавируса нужно сокращать интервал движения, поэтому на линию будут выходить и те, и другие.

По словам главы минтранса Свердловской области Василия Старкова, в следующем году в Екатеринбург купят еще столько же автобусов. На эту покупку бюджет Федерации выделил 409 млн рублей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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