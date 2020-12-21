На Урале продолжают искать добровольцев для испытаний китайской вакцины от коронавируса. Но им не заплатят

В Екатеринбурге и Свердловской области продолжают искать добровольцев для испытаний китайской вакцины от коронавируса – Ad5-nCov. Ее разработала компания CanSino Biologics, а проводит исследования в России «Петровакс Фарм». Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе предприятия, всего от уральцев поступило больше 1300 заявок от добровольцев на участие в клинических исследованиях вакцины-кандидата. Однако подошли не все. «Исследования проводят согласно запланированному графику, 201 доброволец уже успешно провакцинирован», – сообщили в компании .

Там уточнили, что продолжают искать кандидатов. Всего в России будут привлекать 8000 добровольцев. Причем им не платят – исследования проходят на безвозмездной основе. «Мы готовы привить столько волонтеров, сколько будет возможно», – уточнили в «Петровакс фарм».

Там добавили, что все, кого уже привили, чувствуют себя хорошо. «Ни у кого из них не выявлено серьезных нежелательных явлений. По клиническому регламенту участники исследования будут находиться под наблюдением врачей в течение 12 месяцев после вакцинации посредством еженедельных телефонных звонков», – добавили там.

Отметим, ранее стали известны результаты социологического опроса, согласно которому 72% жителей Свердловской области считают, что вакцинация до окончания третьего этапа клинических испытаний небезопасна. По данным исследования, 23% жителей региона, если встанет выбор, предпочтут российскую вакцину от Covid-19, 22% –зарубежную. Почти треть опрошенных – 31% – не будут делать прививку вообще.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 21.12.20

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