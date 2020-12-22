Заксо приняло в первом чтении законопроект о продлении срока полномочий депутатов

Депутаты заксо приняли в первом чтении законопроект, уточняющий дату прекращения их полномочий. С докладом выступил председатель комитета по законодательству Владимир Никитин.

Он пояснил, что в документе предлагается прописать, что срок полномочий депутатов заксо прекращается с момента начала работы заксобрания нового созыва, а не с дня выборов. За проголосовал 41 депутат, двое – воздержались. Напомним, в действующей редакции закона о депутатской деятельности говорится, что срок полномочий депутата закачивается «по истечении срока, на который он избирался, в день, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах». В Избирательном кодексе Свердловской области указана другая формулировка: срок полномочий депутатов истекает во второе воскресенье сентября последнего года полномочий заксобрания. Если же год выборов в заксо и в Госдуму совпадает (как это и запланировано на 2021 год), то полномочия депутатов заксо заканчиваются в день выборов.

Как уже писал «Новый День», первая встреча избранных депутатов созыва 2016-2021 года прошла 10 октября 2016 года. Сам день выборов состоялся 18 сентября.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 22.12.20

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