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Вторник, 22 декабря 2020, 09:44 мск

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Помощник прокурора сделала замечание депутатам, желающим скорректировать сроки своих полномочий

Старший помощник прокурора Свердловской области Ксения Масалова сегодня выступила с замечанием к законопроекту, которым депутаты ограничивали срок своих полномочий началом работы заксобрания следующего созыва.

По ее мнению, у региональных депутатов нет таких полномочий, а предлагаемый законопроект увеличивает срок работы депутатов с 5 лет до 5 лет 23 дней.

Автор законопроекта Владимир Никитин на это ответил, что депутаты исходили из «непрерывности народного представительства». Если срок полномочий – ровно пять лет, и прекращается в день выборов нового созыва, то может возникнуть небольшой временной разрыв между выборами и началом работы нового созыва.

Во втором чтении законопроект одобрили 38 депутатов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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