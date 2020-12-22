Куйвашев о работе «Титановой долины»: «Наша особая экономическая зона – одна из самых эффективных»

Губернатор Евгений Куйвашев назвал работу «Титановой долины» «одной из самых эффективных на фоне всех особых экономических зон». «Кто там работает, они очень довольны. К нам много инвесторов просится, но мы не можем в особую экономическую зону ставить не очень высокотехнологичное производство», – ответил Куйвашев на вопрос СМИ.

Вторая часть вопроса касалась слухов, согласно которым бывший гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов, находящийся под следствием, якобы дал показания на своих коллег. Губернатор Евгений Куйвашев попытался узнать у журналиста, откуда такие сведения. Услышав, что от собственных источников, ответил: «Есть тайна следствия. Откуда источники могут узнавать? […] С источниками надо разобраться с вашими – кто вам дал такое», – сказал губернатор.

Напомним, на первом заседании по делу «Титановой долины» 25 ноября 2020 года бывший директор ОЭЗ Артемий Кызласов и бывший замминистра экономики региона Михаил Шилиманов частично признали вину. По версии следствия, в мае 2019 года «Титановая долина» заключила договор подряда с коммерческой организацией, но генподрядчик привлек субподрядчика и сам фактически участия в работах не принимал. В июле прошлого года Артемий Кызласов потребовал у коммерческого директора подрядной организации взятку в сумме 10 млн рублей за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ. Позже экс-директор попросил еще 3 млн рублей. В итоге сумма взятки составила 13 млн рублей. Второй подсудимый, Михаил Шилиманов, выступил в этом деле в качестве посредника при получении взятки. Затем заседания неоднократно переносились из-за болезни фигурантов.

Что касается эффективности «Титановой долины», ранее «Новый День» сообщал, что за 10 лет существования особая экономическая зона окупилась на 10%.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 22.12.20

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