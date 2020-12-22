В Свердловской области обещали организовать электронную запись на вакцинацию от коронавируса

В Свердловской области пока что в тестовом режиме начали использовать электронную запись на вакцинацию от Covid-19. Пока что прививки доступны только для людей из групп риска.

Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев, отвечая на вопрос «Российской газеты».

«Да, [электронная запись на вакцинацию] планируется, более того, она уже началась», – сообщил губернатор на пресс-конференции, а его заместитель Павел Креков уточнил, что пока запись действует только в тестовом режиме.

«Звоните 112, спрашиваете, где ближайший адрес пункта вакцинации, и записываетесь. В январе-феврале большое количество вакцин готовим», – добавил Евгений Куйвашев, отметив, что сейчас идет вакцинация только людей из групп риска – врачей, учителей.

Как ранее писал «Новый День», в Москве с 5 декабря началась уже массовая вакцинация от коронавируса и заработала электронная очередь на прививку. Пока что в столице тоже прививают людей из групп риска, но постепенно список граждан обещали расширить.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Ольга Тарасова

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