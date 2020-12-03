Собянин объявил о начале массовой вакцинации от COVID-19 в Москве

В Москве с 5 декабря начнется массовая вакцинация от коронавируса. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в своем блоге. По его словам, с завтрашнего дня москвичи из групп риска могут записаться в электронную очередь.

«С целью обкатки огромного механизма массовой вакцинации мы открываем электронную запись на прививку для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников городских социальных служб, начиная с 4 декабря 2020 года», – уточнил Собянин.

Мэр также пояснил, что по мере поступления вакцины список граждан, которые смогут привиться, будет расширен. Предполагается, что работа прививочных пунктов начнется с 5 декабря.

«В Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины. Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошел специальное обучение», – заверил Собянин.

Как сообщал «Новый День», накануне президент РФ Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса, первыми в ней примут участие врачи и учителя. Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение разработать временные правила по доставке вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Поручение должно быть исполнено к 8 декабря.

Напомним, за минувшие сутки в России зафиксировано 28145 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах – это абсолютный антирекорд по числу заражений за день. Самая высокая заболеваемость отмечена в Москве (+7750).

Москва, Александра Быстрицкая

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