Куйвашев заявил, что ищет спонсора для строительства метро

Губернатор Евгений Куйвашев на своей ежегодной пресс-конференции заявил, что вопрос с продолжением строительства екатеринбургского метро не закрыт, но он очень сложный.

«Самое главное, что мы ни на минуту не останавливаемся в решении этой задачи. Это огромная работа. Мы даже рассматриваем вопрос привлечение концессионного партнера. Постоянно идут переговоры с потенциальными участниками. Мы обязательно выберем лучший вариант. Но все в один голос говорят – нужен проект. Финансирование будет тогда, когда будет проект, будет понятна стоимость», – заявил Куйвашев.

Напомним, год назад теперь уже бывший глава Екатеринбурга Александр Высокинский прокомментировал информацию нескольких городских СМИ о том, что федеральный Минтранс отказывается давать городу деньги на строительство второй ветки метро. «У меня такой информации нет. Я считаю, что работу надо продолжать, деньги на проектирование у нас заложены, на сегодня главное условие получения федеральных средств – наличие документации. С метро работа не останавливается. Даже если не получается что-то в этом году, мы продолжаем работать», – сказал он.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Евгения Вирачева

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