Губернатор рассказал, почему год не встречался с журналистами и отвечал на вопросы в инстаграме

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который с начала пандемии ни разу не собирал журналистов на пресс-конференцию, объяснил это заботой о здоровье. «То, что я вас не собирал – я за вас переживал. И сейчас переживаю», – ответил Евгений Куйвашев на вопрос корреспондента е1, который поинтересовался, почему губернатор впервые с начала пандемии собрал журналистов вживую.

Напомним, в течение последнего года корреспонденты разных СМИ приглашали губернатора на интервью, либо выступить в прямом эфире, но глава Свердловской области с начала пандемии ни разу не согласился. На всех брифингах по итогам заседания оперштаба региона выступает заместитель Куйвашева. При этом сам губернатор бывал в течение года на массовых мероприятиях, в том числе, с участием прессы, но вопросов главе региона задавать не разрешалось.

Свой интерес к ведению инстаграма Куйвашев тоже объяснил заботой – о населении. «До пандемии не было протоколов лечения коронавируса, все было с нуля, с колес. И если для меня это новое, то я представляю, насколько люди ощущали себя неопределенно. Я взял на себя ответственность отвечать через инстаграм, чтобы рассказать людям, дать информацию. Думаю, всем было полезно. Считаю, так мы организовали социальную дистанцию», – отметил Евгений Куйвашев.

Еще один вопрос портала е1 касался соблюдения масочного режима самим Евгением Куйвашевым и другими чиновниками. В частности, корреспондент спросил, почему на прощании с митрополитом Кириллом почти все были без масок?

Губернатор ответил, что многие там были в масках, просто неправильно их надели.

«Главное ответственное лицо за здоровье человека – сам человек. Можно дойти до маразма и ходить всех штрафовать. Думаете, мы не объясняем тем, кто ходит в храмы, что нужно носить маску? Но если человек не понимает сам, что можно маску надеть, он сам отвечает за собственное здоровье», – прокомментировал глава Свердловской области.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Ольга Тарасова

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