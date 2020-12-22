Уральцы стали чаще жаловаться на ЖКХ и медицину

На Среднем Урале возросло число жалоб на качество товаров и услуг. Наибольшее количество обращений было зафиксировано в области торговли, ЖКХ и медицины, об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

«За 9 месяцев 2020 года поступило 11,3 тыс. жалоб, что на 17% больше уровня аналогичного периода 2019 года. Наибольший удельный вес составили обращения в области торговли (29,4%), услуг жилищно-коммунального хозяйства (12,5%), медицинских услуг (11,5%), транспорта (9,4%), финансовых услуг (6%), бытовых услуг (4%), услуг связи (5%)», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Специалисты также отметили, что по сравнению с 2019 годом произошел рост жалоб в сфере туризма и транспорта (почти в 5 раз), медицинских услуг (в 3,5 раза), культурно-зрелищной сфере (в 2,7 раза). Что обусловлено эпидемиологической обстановкой и введенными ограничениями в разных сферах жизни.

Всего по итогам проверок было выявлено 3348 нарушений. Составлено 1043 протокола об административных правонарушениях в сфере защиты прав потребителей, вынесено 874 постановления о назначении административного наказания, общая сумма штрафов составила 13,4 миллиона рублей.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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