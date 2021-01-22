Медицина, образование и транспорт: на что жаловались уральцы в 2020 году

Специалисты Роспотребнадзора подвели итоги обращений граждан с жалобами в различные организации, поступившими в 2020 году. Так, за прошедший год увеличилось число жалоб в сфере транспортных, туристических и медицинских услуг, а также на образовательные организации.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, основной причиной роста количества обращений стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции: «По сравнению с 2019 годом увеличилось количество обращений в сфере транспортных услуг (в 3,8 раза), в сфере туристических услуг (в 3,7 раза), в сфере медицины (более чем в 6 раз), на деятельность образовательных организаций (в 2 раза). Значительная часть поступивших обращений содержали просьбу о помощи в возврате денежных средств, а также о ненадлежащем качестве оказываемых услуг».

В Роспотребнадзоре также отметили, что после обращений были проведены проверки, в ходе которых выявили нарушения, связанные с порядком предоставления и качества услуг (71%), получением достоверной информации (44%), а также содержанием в договорах пунктов, ущемляющих права потребителей (82,6%).

Всего по итогам проверок было выявлено 315 нарушений. Выписано 83 постановления о назначении административного наказания, общая сумма штрафов – 669,5 тысяч рублей.

Ранее «Новый День» писал, что в 2020 году возросло число жалоб в области торговли, ЖКХ, финансовых услуг и культурно-зрелищной сфере. Это в том числе обусловлено эпидемиологической обстановкой и введенными ограничениями в разных сферах жизни.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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