Евгений Куйвашев рассказал куда поедет, когда перестанет быть губернатором

Губернатор Свердловской области сообщил, что срок его работы заканчивается в 2022 году. Когда полномочия истекут, Евгений Куйвашев примет решение, куда отправиться: остаться в Екатеринбурге, вернуться в Тюмень или в поселок Пойковский.

На ежегодной пресс-конференции журналисты задали Евгений Куйвашеву вопрос о его кадровых перспективах, а также – когда будет назначен министр финансов.

«Что вы так за финансы переживаете? И.о. министра финансов был назначен. Есть процедура назначения министров», – отметил Куйвашев.

«Что касается тюменцев не тюменцев. Я в Тюмени всего 2,5 года прожил, а до этого всю жизнь на Севере. Я понимаю, что это часть информационной подачи (в СМИ Евгения Куйвашева называют выходцем из Тюмени, более того, с ним из Тюмени пришла большая часть управленческой команды, – прим. ред.). У меня срок работы до 2022 года. Подойдет срок, и будем принимать решения: или оставаться здесь или обратно в Пойковский (родной поселок губернатора, – прим. ред.)», – прокомментировал Куйвашев.

Как сообщал «Новый День», министр финансов Галина Кулаченко покидает свой пост завтра, 23 декабря. Она пришла в ведомство сразу вслед за назначением на пост губернатора Евгения Куйвашева. Они вместе работали в Тюмени. Именно поэтому Куйвашеву часто указывают на то, что он привез с собой из Тюмени множество бывших коллег.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 22.12.20

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