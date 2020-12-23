Бешбармак или по традиции оливье. Что у екатеринбуржцев на новогоднем столе (ВИДЕО)

До Нового года еще есть время, чтобы опросить домочадцев об их пожеланиях и составить праздничное меню. «Новый День» узнал, какие три блюда из года в год жители Екатеринбурга едят под бой курантов.

Новогодний стол 2021

Оливье традиционно – самый популярный салат у горожан, и готовят его обычно целыми тазами, чтобы хватило на неделю. Несмотря на то, что способов приготовить блюдо много (кто-то добавляет яблоки, а вместо маринованных огурцов кладет свежие), екатеринбуржцы делают его с колбасой или отварной курицей – не хотят изменять привычкам.

Еще жители уральской столицы варят холодец: говяжий, свиной или куриный, семьей лепят пельмени и часто делают сельдь под шубой. Многие запивают это шампанским, а закусывают шипучий напиток бутербродами с красной икрой или рыбой.

Для некоторых микс из колбасы, консервированного горошка, лука и моркови, заправленный майонезом, уже приелся, поэтому они отходят от традиционной кухни и удивляют членов семьи и друзей, например, бешбармаком. Или же стараются провести вечер уютно и тихо, поэтому на стол ставят ассорти из мяса и вино.

«Надоели уже салаты. Хочется обычную нарезочку, хорошего вина и тихого спокойного вечера. Селедка тоже надоела. Зимний салат – нет, спасибо», – поделилась размышлениями одна из опрошенных.

Больше мнений – в нашем видео.

Екатеринбург, Анна Темрук, Александр Саливанчук, Антон Отман

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