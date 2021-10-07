Жители Екатеринбурга предпочитают вредную пищу

Екатеринбург не попал в топ-20 городов России, жители которых правильно питаются. Таковы результаты социологического опроса, проведенного агентством Zoom Market. «Рейтинг был сформирован на основании пяти вопросов: «Скажите, вы часто едите чипсы и фаст-фуд?» «Майонез и кетчуп?» «Шоколадные батончики, леденцы и жевательные конфеты?» «Вы пьете сладкие газированные напитки?» «Скажите, по вашему мнению, вы правильно питаетесь?» – сообщили в агентстве.

По итогам опроса в топ-3 городов, где жители придерживаются правильного питания, вошли Москва, Новосибирск и Санкт-Петербург. В десятке – Красноярск, Казань, Самара, Омск, Волгоград, Уфа и Пермь. Во второй десятке – Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Саратов, Челябинск, Воронеж, Симферополь, Иваново, Саранск, Брянск и Краснодар.

Согласно результатам исследования, 78% опрошенных считают, что они правильно питаются.

Напомним, по легенде Екатеринбург занесен в книгу рекордов Гиннеса как город с самым большим потреблением майонеза на душу населения, хотя в реальности такого рекорда документально не зафиксировано. Тем не менее, уроженцы других регионов отмечают у екатеринбуржцев «необъяснимую и неподдающуюся разумному объяснению любовь к майонезу местного жиркомбината».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 07.10.21

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