Санврачи просят екатеринбуржцев не есть майонез

Свердловское управление Роспотребнадзора напомнило гражданам о правилах здорового питания.

В частности, специалисты призвали отказаться от продуктов, приготовленных с использованием трансжиров, и привели их список:

сладкие хлебопекарные изделия – пончики, блинчики, оладьи, вафли, любое жареное тесто – лидеры по содержанию трансжиров;

пончики, блинчики, оладьи, вафли, любое жареное тесто – лидеры по содержанию трансжиров; кондитерские изделия – выпечка, печенье, пирожные, торты, конфеты – чаще всего готовятся с применением маргарина или кулинарного жира; слоёная выпечка или сдобное печенье могут содержать до 10% трансжиров;

выпечка, печенье, пирожные, торты, конфеты – чаще всего готовятся с применением маргарина или кулинарного жира; слоёная выпечка или сдобное печенье могут содержать до 10% трансжиров; мороженое, молочные напитки, кофе, горячий шоколад со сливками – сладкие высококалорийные продукты, которые могут содержать трансжиры;

картофельные чипсы, картофель фри и другие жареные продукты могут содержать от 18 до 46% трансжиров;

переработанное мясо – колбасы, сосиски, сардельки, ветчина, бекон, соленое и копченое мясо, мясные консервы также содержат значительно количество трансжиров;

колбасы, сосиски, сардельки, ветчина, бекон, соленое и копченое мясо, мясные консервы также содержат значительно количество трансжиров; одна замороженная пицца может содержать треть допустимой суточной нормы трансжиров.

«Чтобы избежать вредного воздействия трансжиров на ваш организм, постарайтесь полностью отказаться от продуктов, сделанных с их использованием. Для этого готовьте пищу самостоятельно, используя полезные растительные масла или сливочное масло в небольших количествах, майонез замените сметаной, оливковым маслом, лимонным соком или делайте майонез сами, чипсы и другие закуски можно заменить лавашом, а вместо обжаренных во фритюре полуфабрикатов выбирайте отварные блюда, приправленные специями», – советуют медики.

Как уже писал «Новый День», по легенде Екатеринбург занесен в книгу рекордов Гиннеса как город с самым большим потреблением майонеза на душу населения, хотя в реальности такого рекорда документально не зафиксировано. Тем не менее, уроженцы других регионов отмечают у екатеринбуржцев «необъяснимую и неподдающуюся разумному объяснению любовь к майонезу местного жиркомбината».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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