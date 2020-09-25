Роспотребнадзор: свердловские школьники едят майонез 8 раз в неделю, фастфуд – 10

Свердловское управление Роспотребнадзора провело исследование с целью мониторинга качества питания у школьников, в котором приняли участие 533 школы региона.

Согласно результатам анкетирования родителей и детей, в питании школьников явно не хватает фруктов – в среднем их едят всего 3 раза в неделю, молоко – 4 раза, при этом торты и пирожные употребляют 8,7 раз в неделю, майонез – 8 раз, карамель и газированную воду – 9 раз, продукты фаст-фуда (гамбургеры, пицца, шаверма и др.) – 10 раз.

Также по результатам исследования стало известно, что только половина школьников питается 3-4 раза в день (51,4%), почти четверть опрошенных принимает пищу 4-5 раз в день (23,1%). Доля тех, кто ест 1-2 раза в день, составляет 5,1%.

При этом, по сравнению с областью, в Екатеринбурге больше школьников, отказавшихся от питания в учебном заведении – 4,4%. По региону средний показатель – 3,8%. В Роспотребнадзоре отметили, что возможной причиной отказа от похода в столовую является непрезентабельный вид еды: «Высокий процент отказа от питания в столовой детей старших классов может быть связан с привычками в питании, сформировавшимися к этому возрасту, непривлекательностью блюд предприятий общественного питания, а в сельских школах также и с социально-экономическими причинами».

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 25.09.20

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