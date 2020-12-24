На Вторчермете служебный автобус въехал в грузовик. Есть пострадавшие

Сегодня утром на улице Селькоровской произошла авария с участием грузовика и автобуса.

Как рассказали в пресс-службе облпрокуратуры, водитель служебного автобуса, перевозящего сотрудников на работу, отвлекся и въехал в стоящий на обочине сломанный грузовик.

В результате столкновения пострадали, по меньшей мере, десять пассажиров автобуса (точное число сейчас уточняется). Они обратились за медицинской помощью.

«Прокуратура поставила на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП, в котором пострадали пассажиры служебного автобуса», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Анна Темрук

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