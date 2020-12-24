ГИБДД: у водителя автобуса, въехавшего в грузовик, не было техосмотра, полиса ОСАГО и путевого листа (ФОТО)

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины утреннего ДТП с участием служебного автобуса и грузовика, в котором пострадали десять человек.

По данным ведомства, в момент ДТП в салоне автобуса «Богдан» было около 30 пассажиров. 49-летний водитель со стажем вождения 14 лет не справился с управлением и въехал в стоящий на обочине грузовик. В результате чего девяти мужчинам и одной женщине понадобилась медицинская помощь – у них ушибы и ссадины.

Предварительное разбирательство, проведенное сотрудниками ГИБДД Екатеринбурга, установило, что у водителя автобуса не было полиса ОСАГО и путевого листа, а также не пройден техосмотра. Кроме того, в автобусе не было тахографа – устройства, предназначенного для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа. Сейчас мужчину направили на освидетельствование на состояние опьянения.

Екатеринбург, Анна Темрук

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