Людмила Бабушкина заявила о готовности пойти на выборы-2021

Спикер заксо Людмила Бабушкина примет участие в выборах 2021 года, если поймет, что жители ее территории (Богдановичского округа) ее по-прежнему поддерживают.

Об этом Бабушкина заявила сегодня на пресс-конференции. «Я каждый раз перед началом выборного процесса общаюсь с населением своего округа, с общественниками, и понимаю, поддерживают меня или нет. Если увижу, что поддержат – наверное, да», – заявила Бабушкина.

Напомним, Людмила Бабушкина работает в заксобрании c 2000 года, сначала – как депутат ППЗС от Богдановича, с 2008 по 2011 – как председатель ППЗС. После преобразования двухпалатного заксобрания в однопалатное Бабушкина сперва была избрана депутатом от Богдановича, затем – спикером, переизбрана в 2016 году. В январе 2021 года Людмиле Валентиновне исполнится 70 лет.

Екатеринбург, Богданович, Елена Владимирова

Екатеринбург, Богданович. Другие новости 24.12.20

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