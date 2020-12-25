Около метро «Уралмаш» неизвестный застрелил водителя маршрутки (ФОТО)

В Екатеринбурге накануне поздно вечером произошло убийство рядом со станцией метро «Уралмаш». Неизвестный выстрелил в водителя микроавтобуса «Форд Транзит», припаркованного на проспекте Космонавтов. Мужчина 1976 года рождения был ранен в голову. Пострадавшего доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.



Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). На месте преступления работали сотрудники полиции и криминалисты СК.

«Проведен осмотр места происшествия и автомобиля, в котором пострадавший находился во время нападения, изъят ряд вещественных доказательств, по которым назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели. Выполняются иные следственные действия по выяснению всех обстоятельств совершённого преступления, сбору и закреплению доказательственной базы, а также установлению и задержанию подозреваемого «по горячим следам», – сообщили в СК.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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