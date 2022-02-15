Мужчине по кличке Череп, который застрелил на Уралмаше водителя маршрутки, дали 12 лет строгого режима

В Екатеринбурге суд вынес приговор 59-летнему жителю Кургана по кличке Череп, который зимой 2020 года в упор застрелил водителя маршрутки на Уралмаше. Мужчина отправится в колонию строгого режима на 12 лет и 4 месяца.

Как писал «Новый День», 24 декабря 2020 года неизвестный у метро «Уралмаш» выстрелил в голову водителю маршрутки. Мужчина скончался на следующий день в больнице. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как впоследствии установили следователи и полиция, стрелял в водителя 59-летний житель Кургана. Причиной стала личная неприязнь. Якобы ранее водитель маршрутки оскорбил его в присутствии знакомых. Стрелявшего нашли спустя два месяца.

«В ночь на 3 марта 2021 года оперативниками уголовного розыска отдела полиции № 14, городского УМВД и областного главка МВД совместно с коллегами из регионального Следственного комитета, при силовой поддержке бойцов Росгвардии, были проведены обыски в нескольких квартирах на территории Свердловской и Курганской областей. В ходе этих мероприятий изъят ряд вещественных доказательств. Фигурант был задержан у себя в квартире, в городе Далматово Курганской области. В определенных кругах обвиняемый известен по прозвищу Череп. Когда сыщики за ним пришли, он крайне удивился, что на его след все-таки вышли, поскольку надеялся, что сможет остаться безнаказанным. Именно по этой причине он спокойно ходил на работу», – прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Сегодня в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство» и ч.1 ст.222 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов». Ему назначено наказание в виде 12 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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