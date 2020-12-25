Екатеринбургским малышам придется в субботу идти в детский сад – так решил губернатор

В детских садиках Екатеринбурга, как и в других бюджетных учреждениях, ближайшая суббота, 26 декабря, станет рабочей. Напомним, ранее губернатор Евгений Куйвашев выпустил указ о переносе выходного дня на 31 декабря – после рекомендации президента РФ Владимира Путина. Соответствующее распоряжение отдал также исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов. Рабочая суббота вводится для всех государственных и муниципальных служащих.

Как сообщает городской департамент образования, дошкольным учреждениям рекомендовано принять решение о режиме работы 26.12.2020 с учетом мнения родителей.

Отметим, что сейчас в некоторых детских садах действует правило – если ребенок пропустил один день без уважительной причины, для дальнейшего посещения ДОУ требуется справка от врача. Ранее ребенок мог пропустить занятия в садике до 5 дней без справки о здоровье.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 25.12.20

Кольцово в Новый год примет на 26% меньше рейсов. / Около метро «Уралмаш» неизвестный застрелил водителя маршрутки (ФОТО). / Рождественские концерты, «Щелкунчик» и танцующие Деды Морозы – предновогодний Weekend (18+). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»