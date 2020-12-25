Центробанк готовится к росту просрочки по потребкредитам в 2021 году

В Свердловской области выросла просрочка по кредитам физлиц. Как рассказал сегодня на пресс-конференции глава Уральского ГУ Центробанка России Рустэм Марданов, просрочка по потребкредитам к 1 ноября этого года составила около 7,6 %, в начале года показатель был лучше – 6,1 %.

«Возможен рост еще какое-то время, может быть, это произойдет после того, как выйдет срок, связанный с реструктуризацией задолженности. У нас большое количество обращений было. По 106 ФЗ (государственная программа поддержки, прим. ред) предоставлено около 6 тысяч кредитных каникул, по собственным программам банков – существенно выше, 72 тысячи человек обратились, в ⅔ случаев было принято положительное решение. По ипотечным каникулам было около 700 положительных решений. Мы надеемся, эти физлица смогут своевременно начать погашать кредиты, но возможно, у кого-то будут сложности. Тенденция к некоторому росту просроченной задолженности возможна», – прокомментировал Рустэм Марданов.

Добавим, по данным НБКИ, в этом году жители Свердловской области стали занимать в банках более крупные суммы по сравнению с прошлым годом. В июле средний размер займа составил 235,9 тысячи рублей против 171,2 тысячи рублей в прошлом году. К началу кризисного 2020 года Свердловская область была в пятерке регионов-лидеров по количеству личных банкротств. Как подсчитал «Новый День», к концу года число личных банкротств в регионе выросло более чем на 70 %.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 25.12.20

Екатеринбургским малышам придется в субботу идти в детский сад – так решил губернатор. / Кольцово в Новый год примет на 26% меньше рейсов. / Около метро «Уралмаш» неизвестный застрелил водителя маршрутки (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»