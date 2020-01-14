Свердловская область попала в топ-5 по количеству личных банкротств

За год количество личных банкротств в России выросло в полтора раза. Несостоятельными признаны 69 тысяч россиян, включая индивидуальных предпринимателей. Среди регионов-рекордсменов оказалась и Свердловская область.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на «Федресурс», в абсолютном выражении лидерами по количеству личных банкротств стали Москва и Московская область, несостоятельными там признали 9,4 тысячи человек. Далее идут Самарская и Свердловская области, пятерку замыкает Санкт-Петербург.

В целом по стране за год зафиксировано 47 новых банкротств на 100 тысяч человек. В подавляющем большинстве случаев кредиторам практически ничего не досталось: по долгам раздали 8 млрд рублей из затребованных 225,6 млрд. Чаще всего у должников просто нет имущества, которое можно было бы реализовать.

Отметим, по последним данным Национального бюро кредитных историй, Свердловская область лидирует по росту потенциальных банкротств из-за кредитных долгов. В НБКИ подсчитали должников, имеющих просрочку более чем в 500 тысяч рублей, это те, кто попадает под действие закона о банкротстве физлиц. В Свердловской области прирост за год по этому показателю составил более 15%. На втором месте оказались Самарская и Челябинская области – в них число потенциальных банкротов выросло соответственно на 10,6% и 9,7%. По данным Центробанка, жители Среднего Урала стали чаще брать потребкредиты и реже по ним платить.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 14.01.20

На праймериз «Единой России» по довыборам в заксо пойдут трое. / 14 января в Свердловской области ожидаются следующие события. / Полиция обещала миллион рублей за помощь в поимке убийцы женщины и ребенка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»