Каждый 15-й житель Свердловской области попал в черный список приставов из-за кредитов

Судебные приставы Свердловской области обнародовали статистику по кредитным долгам населения. В регионе проживает около 4,5 млн человек, исполнительные производства открыты на 300 391 заемщика, то есть на каждого 15-го.

Самая удручающая ситуация в Камышловском районе, где более трети населения попали в список злостных должников: при численности населения менее 30 тысяч человек метку приставов получили 8 281. Из них 25 человек не могут расплатиться по ипотеке, в остальных случаях речь идет о микрозаймах и потребительских кредитах – долгов по ним в общей сумме набралось на 1 млрд 200 млн рублей. Для сравнения, в Каменском районе должников немногим меньше – 7 589 – но они не выплатили в целом 320 миллионов.

Как уточнили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, в Екатеринбурге в лидеры по числу исполнительных производств выбился Орджоникидзевский район – 12 434 должника на сумму 2,5 миллиарда рублей. В Чкаловском районе 8 937 должников почти на ту же сумму – 2,8 миллиарда рублей. Менее всего должников по кредитам проживает в Верх-Исетском и Ленинском районах – по 7 тысяч на сумму около 2 млрд рублей, при этом в Верх-Исетском районе живет всего 14 должников по ипотечным платежам.

Самый крупный должник по кредитам живет в Качканаре – заемщик просрочил выплату более 400 миллионов рублей. Своеобразный антирекорд есть у жителя Первоуральска – на него открыли производство из-за долга в 808 рублей 51 копейку.

Добавим, в Центробанке недавно заявили, что в Свердловской области растет объем кредитования, причем в основном за счет выдачи потребкредитов, ипотеку, напротив, стали брать реже.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 03.12.19

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