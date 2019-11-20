Жители Свердловской области стали брать больше потребкредитов и реже по ним платить

В Свердловской области растет объем кредитования. Население берет в долг все больше денег, причем растут объемы потребительских кредитов и автокредитов, тогда как ипотека падает.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Уральского главного управления ЦБ РФ, за 9 месяцев этого года уральцы взяли в банках 320,9 млрд рублей, это на 11% больше, чем за тот же период прошлого года (287,9 млрд рублей). Только пятая часть этих денег – ипотека, займы для покупки жилья упали на 10%. Но в основном жители региона исправно платят по этому виду кредитования, просрочка составляет не более 1%. В целом же по всем видам кредитов задолженность выросла на 18% и составила 537,4 млрд рублей.

По мнению экспертов Банка России, растущая долговая нагрузка пока не оказывает существенного негативного влияния на доходы населения, но ее дальнейший рост может нести риски. Напомним, с 1 октября 2019 года банки и МФО обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков при принятии решения о предоставлении кредита от 10 тысяч рублей, а также при принятии решения об увеличении лимита кредитования. ПДН рассчитывается исходя из доли доходов, которую заемщик платит на выплату долгов, показатель рассчитывают, разделив сумму всех платежей по кредитам в месяц на доход за месяц.

«Если ПДН больше 50%, это означает большие риски по такому кредиту, поэтому банки обязаны формировать больший запас капитала, то есть должны нести большие издержки. Для заемщика такой кредит менее выгодный: процентная ставка по нему может возрасти. Зная уровень ПДН, заемщик представляет, насколько сложно ему будет обслуживать будущий кредит, поэтому сможет принять более обдуманное, взвешенное решение и, возможно, если ПДН окажется завышенным, то заемщик может перенести покупку на более поздний срок, когда его положение улучшится», – прокомментировала директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

Екатеринбург, служба информации

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