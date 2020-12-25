Глава Уральского ГУ Центробанка дал совет, как сохранить сбережения

Глава Уральского ГУ Центробанка России Рустэм Марданов дал совет, как лучше сохранять деньги. Он отметил, что универсального совета нет, все зависит от стратегии человека. Все популярнее становятся инвестиции на бирже, но Марданов напомнил – на фондовом рынке надо быть аккуратнее, работать через квалифицированных посредников, непосредственный выход на биржу чреват рисками. Если же у человека консервативная стратегия, он хочет не приумножить, а только сохранить средства, то стоит делать вклады, их сохранность в пределах 1,4 млн рублей гарантирована государством. «В силу специфики деятельности мы – консервативные участники, основной способ вложения – во вклады», – описал глава Уральского ГУ Центробанка свой способ хранения денег.

Вслед за снижением ключевой ставки кредитные организации опустили ставки по вкладам, сейчас максимальный процент – 4-4,5%. По оценке Марданова, дальнейшее снижение пока не ожидается.

За последний год интерес к фондовому рынку и в особенности к индивидуальным инвестиционным счетам сильно вырос. Как ранее говорил директор Уральского филиала Московской биржи Максим Костылев, Свердловская область по числу открытых ИИС находится на четвертом месте после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. С начала года количество таких счетов в регионе выросло в два раза, а с начала пандемии, с апреля – в полтора. В среднем у частного инвестора четверть активов составляют биржевые паевые инвестфонды, 28 % приходится на акции, 23 % на корпоративные облигации, еще 12 % – на государственные ценные бумаги, ОФЗ и долговые ценные бумаги субъектов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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