За время пандемии на Среднем Урале стало в полтора раза больше начинающих инвесторов

Более шести миллионов человек в России имеют счета на бирже, за последнее время эта цифра выросла в два раза. Как рассказала сегодня на пресс-конференции заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Светлана Фурдуй, популярности биржи способствуют три фактора: очень низкие ставки по вкладам, развитие индивидуальных инвестиционных счетов и цифровизация, благодаря которой упрощается процесс покупки ценных бумаг. Фурдуй подчеркнула, что благодаря государственному стимулированию, то есть развитию ИИС, серьезно выросло число граждан, которые впервые вложились в ценные бумаги. Она напомнила, что сейчас есть два типа индивидуальных инвестсчетов: по первому можно получить налоговый вычет, второй позволяет не платить подоходный налог с прибыли, обсуждается введение третьего типа, для долгосрочных инвесторов, открывающих счет на 10 лет.

Директор Уральского филиала Московской биржи Максим Костылев отметил, что Свердловская область по числу открытых ИИС находится на четвертом месте после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. С начала года количество таких счетов в регионе выросло в два раза, а с начала пандемии, с апреля – в полтора. На 1 января было открыто 55,5 тысяч ИИС, к 1 апреля их стало 67 тысяч, на 1 июля зарегистрировано 84 тысячи, к 1 октября 97 тысяч, а к 1 ноября инвесторы открыли уже более 103 тысяч индивидуальных инвестсчетов. По структуре активов у частного инвестора четверть составляли биржевые паевые инвестфонды, 28 % приходилось на акции, 23 % на корпоративные облигации, еще 12 % – на государственные ценные бумаги, ОФЗ и долговые ценные бумаги субъектов. То, что корпоративные облигации популярнее государственных, он объяснил более высокой процентной ставкой по купонам и тем, что вслед за снижающейся ставкой рефинансирования снижаются и ставки купонов по ОФЗ, и инвесторы перекладывают деньги из гособлигаций в облигации российских компаний. Это данные в целом по Московской бирже, региональную разбивку по структуре ценных бумаг там не делают, но, как заметил Костылев, для Свердловской области характерны такие же вложения.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 23.11.20

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