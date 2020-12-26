В Нижнем Тагиле 8-летняя девочка погибла, катаясь на санках с горки

В Нижнем Тагиле 8-летняя девочка умерла после падения с уличной горки. Ребенок катался на санках без присмотра взрослых.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, трагический инцидент произошел накануне, 25 декабря, около 6 часов вечера. Девочка вместе с бабушкой пошли в магазин. По дороге она попросилась покататься на санках во дворе многоквартирника по улице Курортная, пока бабушка будет заниматься покупками. Во время катания девочка упала. Бригада скорой помощи, прибывшая на место, зафиксировала смерть ребенка.

Прокуратура установила, что высота самой верхней части горки составляет около 194 см. По факту гибели второклассницы проводится доследственная проверка.

Сотрудники надзорного органа проверяют, правильно ли была установлена конструкция горки. Для этого запрошена эксплуатационно-техническая документация на детское игровое оборудование во дворе многоквартирного дома.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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