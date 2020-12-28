СК: смерть девочки после падения с горки – несчастный случай (ФОТО)

Следственный комитет назначил медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти 8-летней девочки, которая разбилась, катаясь с горки в Нижнем Тагиле.

По предварительным данным, ребенок погиб в результате несчастного случая. Следователи осмотрели место происшествия и опросили родственников погибшей. Отметим, что прокуратура запрашивала документы о конструкции горки, с которой упала девочка. Оказалась, что максимальная высота горки 194 см.

Как сообщал «Новый День», вечером 25 декабря 8-летняя девочка отпросилась у бабушки покататься на санках во дворе одного из многоквартирных домов на улице Курортной. Во время катания девочка упала с горки и умерла.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 28.12.20

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