Мэрия Екатеринбурга приостановила снос здания ПРОМЭКТ на 90 дней

Здание Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ), построенное в стиле конструктивизма, не будет снесено в течение 90 дней. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Как пояснил вице-мэр по капстроительству Алексей Бирюлин, сейчас в здании размещаются офисы. Дом не был включен в реестр архитектурных памятников, но 21 декабря в региональное управление по госохране объектов культурного наследия поступило такое заявление. Решение о включении объекта в список архитектурных памятников или об отказе в этом будет принято 6 мая 2021 года.

Напомним, собственником здания техникума является строительная корпорация «Маяк». Застройщик собирался снести дом, чтобы на этом участке построить жилые высотки. Но против уничтожения здания выступили общественники. В эти выходные «Маяк» начал демонтировать части здания, в ответ защитники ПРОМЭКТа вызвали полицию.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 28.12.20

В Солнечном открылся большой каток с прокатом и горкой для бубликов (ФОТО). / В Екатеринбурге открылся ледовый городок (ФОТО). / Определен состав комиссии, которая будет отбирать кандидатов в мэры Екатеринбурга. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»